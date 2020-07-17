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Канцлер в ролике, опубликованном журналистом кремлевского пула Дмитрием Смирновым в Twitter, неожиданно остановилась на середине пути и некоторое время потопталась на месте.

«Что там за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС pic.twitter.com/S6cldWrxSj— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 17, 2020

«Что там за поворотом? Стоит ли идти?»: Меркель и опасности, подстерегающие на саммите ЕС», — описал поведение Меркель журналист.

«Просто ей показалось, что она услышала голоса Зеленского и Порошенко», — пошутил комментатор под постом.

В 2019 году особое внимание к здоровью Меркель было приковано после нескольких публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо.