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Самая красивая ополченка ЛНР вышла замуж 

Экспресс газета 30 минут назад
Самая красивая ополченка ЛНР вышла замуж
Фото: Экспресс газета
Дарья Белоцерковец, одна из самых ярких ополченок Луганской Народной Республики, вышла замуж за замминистра информации ДНР Даниила Безсонова
Дарья воевала в бригаде Алексея Мозгового («Призрак»), которого в 2015 году убили в результате покушения. У нее есть страничка в Instagram, на которую подписались свыше трех тысяч поклонников ее красоты.
«Я вышла замуж за самого прекрасного мужчину на свете, — написала она. — С мужем мы познакомились ещё в далёком 2015 г. Это были самые романтические и в то же время самые странные отношения».
В 2016 году они с Данилой расстались, но в 2020 встретились вновь и решили быть вместе навсегда.
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