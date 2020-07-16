Самая красивая ополченка ЛНР вышла замуж 

Дарья Белоцерковец, одна из самых ярких ополченок Луганской Народной Республики, вышла замуж за замминистра информации ДНР Даниила Безсонова

Дарья воевала в бригаде Алексея Мозгового («Призрак»), которого в 2015 году убили в результате покушения. У нее есть страничка в Instagram, на которую подписались свыше трех тысяч поклонников ее красоты.

«Я вышла замуж за самого прекрасного мужчину на свете, — написала она. — С мужем мы познакомились ещё в далёком 2015 г. Это были самые романтические и в то же время самые странные отношения». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Безсонова (@rouseexc) 6 Июл 2020 в 8:05 PDT

В 2016 году они с Данилой расстались, но в 2020 встретились вновь и решили быть вместе навсегда.