Мишель Обама станет ведущей подкаста

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Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести подкаст на Spotify. Об этом она сообщила в Twitter.

Как отметила Обама, передача будет посвящена темам, которые касаются важных отношений между людьми. Первый выпуск выйдет 29 июля.

Бывшая первая леди отметила, что намерена приглашать на программу, в частности, близких родственников, друзей и коллег.

"Мы будем обсуждать отношения, которые позволяют нам быть самими собой, — сказала она. — Мы будем говорить о трудностях, с которыми сталкиваются родители и супруги, об их радостях, о дружбе, которая помогает справляться с самыми трудными периодами".

По словам Обамы, в числе тем, которые будут обсуждать на передаче, пандемия нового коронавируса и права темнокожих в США.

"Надеюсь, что этот подкаст поможет нам найти ответы на те вопросы, которые всех волнуют", — добавила бывшая первая леди.