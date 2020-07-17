Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мишель Обама будет вести подкаст на Spotify 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Мишель Обама станет ведущей подкаста
Фото: Reuters
Бывшая первая леди США Мишель Обама будет вести подкаст на Spotify. Об этом она сообщила в Twitter.
Как отметила Обама, передача будет посвящена темам, которые касаются важных отношений между людьми. Первый выпуск выйдет 29 июля.
Бывшая первая леди отметила, что намерена приглашать на программу, в частности, близких родственников, друзей и коллег.
"Мы будем обсуждать отношения, которые позволяют нам быть самими собой, — сказала она. — Мы будем говорить о трудностях, с которыми сталкиваются родители и супруги, об их радостях, о дружбе, которая помогает справляться с самыми трудными периодами".
По словам Обамы, в числе тем, которые будут обсуждать на передаче, пандемия нового коронавируса и права темнокожих в США.
"Надеюсь, что этот подкаст поможет нам найти ответы на те вопросы, которые всех волнуют", — добавила бывшая первая леди.
Мишель Обаме и ее супругу Бараку Обаме принадлежит продюсерская компания Higher Ground Productions. Она в 2019 году заключила соглашение с Spotify на запись подкастов. Бывшая первая леди в январе 2020 года получила музыкальную премию Grammy в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за ее изданные, в том числе на аудионосителях, мемуары под названием "Становление" (Becoming).
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
ТАСС: последние новости
Кабмин Израиля решил закрыть спортзалы и запретить посещение ресторанов Кабмин Израиля решил закрыть спортзалы и запретить посещение ресторанов Лукашенко заявил, что судьбу Белоруссии должны определять исключительно сами белорусы Лукашенко заявил, что судьбу Белоруссии должны определять исключительно сами белорусы Баку и Ереван обменялись заявлениями об угрозе ударов по стратегическим объектам Баку и Ереван обменялись заявлениями об угрозе ударов по стратегическим объектам
Комментарии
В мире , Барак Обама , Мишель Обама , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка родила посреди рынка и выкинула младенца
Россиянка родила посреди рынка и выкинула младенца
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Россиян расстроили новостью о Турции
Россиян расстроили новостью о Турции
Заробитчане едут домой: Польша избавляется от украинцев
Заробитчане едут домой: Польша избавляется от украинцев
Видео
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
02:47
100 км/ч на самокате по Можайке попали на видео
Происшествия
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение