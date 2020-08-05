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«Деньги не пахнут»: Украина осудила решение Черногории по РФ 

Алиса Селезнёва и ещё 24 23 минуты назад
Консула Украины в Черногории Михаила Шматова возмутило решение властей Черногории дать россиянам возможность въезда в страну без каких-либо ограничений. Об этом он заявил в Facebook.
Как сообщал «Рамблер», ранее Национальный координационный орган Черногории по инфекционным болезням принял решение, что гражданам России и Азербайджана будет разрешен въезд в страну «без дополнительных условий».

«Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в «зеленую» зону без всяких условий», — заявил Шматов.

Дипломат напомнил о том, что Украина с начала лета 2020 года «обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов». По его словам, в неделю в Черногорию вылетает по 13 — 14 рейсов, но ограничения для граждан Украины продолжают сохраняться.
Так, например, украинцы не могут въехать в Черногорию на автомобиле, а попасть в страну на самолете можно только в составе туристической группы.

«А для России въезд без дополнительных условий, и это притом, что в России индекс заболеваемости 127,2, а на Украине 72,8. Деньги не пахнут — это старая аксиома, но вопрос и в элементарном уважении», — возмутился консул.

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В мире , Видео , Война в Сирии , Черногория
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