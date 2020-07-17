Против Украины начали расследование по делу MH17

Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation) начал расследование в отношении Украины по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.

В частности, фонд безопасности полетов выяснит, почему Украина не закрыла небо над зоной крушения MH17.

Ранее сообщалось, что в июне Гаага согласилась изучить обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. Эксперты считают, что такое расследование может занять до полугода.