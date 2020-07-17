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Зеленский назвал способ вернуть территории Украины

Вечерняя Москваиещё 12
34 минуты назад
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Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете страны принял участие в заседании Верховной рады. Он напомнил, что государство потеряло часть территории, которые «должно вернуть». Об этом сообщили в пресс-службе президента.
— Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть лишь в одном случае — если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад, — сказал Зеленский.
Лидер Украины посетовал, что суверенитет страны существует только на бумаге, однако не господствует в реальности. Зеленский считает, что Украине необходимо забыть про ссоры, манипуляции и достигнуть единства.
Комментарии9
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