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В Раде заявили об отсутствии у Украины суверенитета 

Lenta.ru и ещё 2 41 минуту назад
Депутат Верховной Рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил об отсутствии суверенитета у Украины. Об этом сообщает «Gordonua.com».
Волошин призвал власти заняться социальным и экономическим развитием страны, чтобы неподконтрольные территории захотели вернуться в ее состав.
«Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Кто захочет возвращаться в страну, у которой нет суверенитета?» — заявил депутат, добавив, что «суверенитет полностью отдан под внешнее управление».
Политик также назвал партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» изменниками, которые «профукали» Крым и должны сидеть в тюрьме.
Спикер Рады Дмитрий Разумков напомнил, что накануне был юбилей декларации о государственном суверенитете Украины.
«И давайте в этом зале никогда не будут подниматься вопросы, которые хоть как-то ставят под сомнение независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства», — призвал он.
Депутаты из нескольких фракций зачитали заявление, в котором назвали слова Волошина плевком в тысячелетнюю историю Украины.
Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которым почти половина украинцев не считают свою страну по-настоящему независимой.
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Комментарии 2
В мире , Видео , Конфликты , Человек года , Олег Волошин , Петр Порошенко , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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