Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Азербайджан может нанести ракетный удар высокой точности по Мецаморской АЭС в Армении, пригрозил глава пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает «Интерфакс».
Удар будет нанесен, если Армения решит обстрелять стратегические объекты Азербайджана, в частности Мингечевирское водохранилище, сказал Даргяхлы.
«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», — цитирует Vesti.az представителя Минобороны.
Он подчеркнул, что рельеф местности, проведенные укрепительные работы и силы ПВО не позволят ударить по Мингечевирскому водохранилищу.
Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались три дня в сопредельных районах. Они вспыхнули с новой силой 16 июля. Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. Стороны обвиняют друг друга в провокации.
Последние новости
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом
Комментарии 13
В мире , Видео , Вагиф Даргяхлы , Министерство обороны , Интерфакс , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
Внук Молотова призвал Россию выйти из Совета Европы
Внук Молотова призвал Россию выйти из Совета Европы
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Абхазия призвала снести памятник в Сочи
Абхазия призвала снести памятник в Сочи
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение