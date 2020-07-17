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Азербайджан не исключает ракетной атаки по АЭС в Армении 

Газета.Ru и ещё 37 1 час назад
В Минобороны Азербайджана не исключают возможность удара по армянской Мецаморской атомной электростанции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Глава пресс-службы Миноборовы Азербайджана Вагиф Даргяхлы заявил, что расположение водохранилища и имеющиеся средства противовоздушной обороны не дают сделать этого.
При этом Даргяхлы добавил, что Азербайджан может использовать для удара новейшие ракетные системамы. Это может стать для Армении "огромной трагедией".
Таким образом он отреагировал на данные о том, что Ереван может атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане.
Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.
Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.
Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Конфликты , Вагиф Даргяхлы , Министерство обороны , ЕС , Азербайджан , Армения
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