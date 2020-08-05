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Абхазия на пять дней открыла границу с Грузией 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Абхазия на пять дней открыла границу с Грузией
Фото: Reuters
Абхазия открыла границу с Грузией на пять дней на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы госбезопасности республики.

«В период c 5 по 9 августа пропуск через КПП «Ингур» будет осуществляться с 9:00 до 19:00 часов по местному времени», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Абхазия организует гуманитарный коридор для находящихся в Грузии своих граждан.
Все кто прибудет из Грузии будут обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
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В мире , Кавказ , РИА Новости , Абхазия , Грузия
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