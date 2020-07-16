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В Британии обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19, утверждает Центр кибербезопасности Соединенного Королевства.
"Национальный центр кибербезопасости Великобритании и Управление по обеспечению безопасности коммуникаций Канады расценивают APT29 (также известную как Dukes и Cozy Bear) как занимающуюся кибершпионажем группу, почти наверняка являющуюся частью российских разведструктур. Агентство по национальной безопасности США согласно с такой оценкой… В течение 2020 года APT29 атаковала различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединенном Королевстве", — говорится в заявлении Центра.
Хакерская группа использовала вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail для атаки на организации по всему миру.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Видео , Канада , США , Великобритания
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