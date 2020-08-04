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Украина решилась на компромисс по Донбассу 

Вероника Полынина и ещё 12 11 минут назад
Украина готова идти на компромиссы в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе и предложить создать в регионе свободную экономическую зону. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне», — приводят «Известия» слова Кравчука.

Кравчук заявил, что Украина не отказывается от предусмотренной минскими договоренностями «формулы Штайнмайера», и отметил, что сейчас стоит вопрос о «внедрении» формулы в жизнь.
Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе
При этом представитель Киева в ТКГ не согласился с предложением внести минские соглашения в украинскую конституцию, назвав это временным вопросом.
Как писал «Рамблер», экс-президент Украины Леонид Кравчук 30 июля согласился возглавить делегацию в ТКГ вместо другого бывшего главы государства Леонида Кучмы. Кравчук выступает против особого статуса Донбасса и предлагает заменить этот пункт «особой системой управления».
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В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Леонид Кучма , Леонид Кравчук , газета "Известия"
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