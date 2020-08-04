Украина решилась на компромисс по Донбассу 

Украина готова идти на компромиссы в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе и предложить создать в регионе свободную экономическую зону. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне», — приводят «Известия» слова Кравчука.

Кравчук заявил, что Украина не отказывается от предусмотренной минскими договоренностями «формулы Штайнмайера», и отметил, что сейчас стоит вопрос о «внедрении» формулы в жизнь.

При этом представитель Киева в ТКГ не согласился с предложением внести минские соглашения в украинскую конституцию, назвав это временным вопросом.