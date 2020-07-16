В Германии хотят вновь обсудить вступление России в НАТО

Нужно вновь обсуждать вступление России НАТО , о чем всерьез говорилось в 1990-х годах, заявил член Бундестага ФРГ от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт.

Шмидт занимал пост министра продовольствия и сельского хозяйства с 2014 по 2018 год, а также был министром транспорта и цифровой инфраструктуры с 2017 по 2018 год.

"Я уже 30 лет занимаю разные политические посты. По-моему, это был мэр (Москвы Юрий) Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать", — сказал Шмидт в ходе VI молодежного форума "Потсдамских встреч", трансляция которого проходит онлайн.

По словам немецкого политика, вся архитектура безопасности, которая создавалась с 1975 года в Европе, разрушена.