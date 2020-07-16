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Маас ответил на угрозы США в адрес «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Маас ответил на угрозы США в адрес «Северного потока—2»
Фото: РИА Новости
США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против проекта "Северный поток 2", Германия считает необходимым выработать общий подход по санкционной политике в отношении России, действия Вашингтона это осложняют, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
"Своим заявлением о мерах, которые также угрожают европейским предприятиям санкциями, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, как и откуда мы получаем энергию. Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Мы отвергаем экстерриториальные санкции", — говорится в распространенном МИД заявлении Мааса.
Он добавил, что правительство ФРГ в последние недели провело многочисленные переговоры с властями США в ожидании ужесточения PEESA (Акт о защите европейской энергетической безопасности).
"В них мы четко обозначали нашу позицию. Мы считаем неправильным защищать себя санкциями в кругу партнеров. Что нам нужно, так это общий трансатлантический подход к санкциям против России. Эти усилия осложняются сегодняшним речением США", — добавил Маас.
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Комментарии 1
В мире , Ближний Восток , Европа , США , МИД , Госдеп США , Германия
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