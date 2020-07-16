Турция заставит Армению ответить за каждое нападение на Азербайджан, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар. По его словам, армянам следует отомстить за «подлую атаку», в результате которой погибли несколько азербайджанских военных, сообщает информационное агентство «Анадолу».
Нападение армянских боевых соединений на Товузский район Азербайджана, которое произошло 13 июля, Хулуси назвал «провокацией». Он подчеркнул, что сразу после инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Позже глава турецкого военного ведомства заявил, что национальная армия готова в любой момент оказать поддержку азербайджанцам в конфликте с армянами.
«Боль Азербайджана — наша боль. Гибель азербайджанских военных не останется без ответа», — подчеркнул Хулуси.
16 июля, как сообщал «Рамблер», на армяно-азербайджанской границе возобновились бои, несмотря на то, что в минувшую полночь был установлен режим прекращения огня. Ереван сообщил, что ночью азербайджанцы предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию страны. В результате завязался ожесточенный бой, в результате которого азербайджанская армия понесла потери.