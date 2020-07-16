Нападение армянских боевых соединений на Товузский район Азербайджана, которое произошло 13 июля, Хулуси назвал «провокацией». Он подчеркнул, что сразу после инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым . Позже глава турецкого военного ведомства заявил, что национальная армия готова в любой момент оказать поддержку азербайджанцам в конфликте с армянами.

«Боль Азербайджана — наша боль. Гибель азербайджанских военных не останется без ответа», — подчеркнул Хулуси.

16 июля, как сообщал «Рамблер», на армяно-азербайджанской границе возобновились бои, несмотря на то, что в минувшую полночь был установлен режим прекращения огня. Ереван сообщил, что ночью азербайджанцы предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию страны. В результате завязался ожесточенный бой, в результате которого азербайджанская армия понесла потери.