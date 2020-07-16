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Британия заявила, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в выборы в 2019 году 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Британия начала уголовное расследование против России
Фото: Reuters
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому «факту» уже возбуждено уголовное расследование.
Рааб заявил, что «на основании обширного анализа правительство пришло к выводу, что российские игроки почти наверняка пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года через привлечение внимания в интернете к незаконно добытым и слитым правительственным документам», передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что «свидетельств широкомасштабной российской кампании по вмешательству во всеобщие выборы нет».
«Проводится уголовное расследование, так что для нас будет неуместным говорить на этом этапе что-либо еще», — добавил он.
Напомним, в декабре 2019 года в Британии заявляли накануне выборов, что якобы имеющее место «вмешательство» России должно стать причиной для беспокойства.
Президент Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что обвинения в адрес России в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.
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Комментарии 1
В мире , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Великобритания
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