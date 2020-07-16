Украинские радикалы начали «охоту на вату»

Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое «Сафари» — она же акция «Опусти вату» — иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария . Кто уже стал жертвой этих актов насилия, кто их организовал — и почему украинское государство фактически одобряет творящийся в стране произвол?

«Патриотические» (то есть крайне упоротые) украинские СМИ пишут о возрождении в США забавы Knockout. Она известна также как «Выруби белого», а первые сообщения о ней датируются ещё началом 2010-х. Возможно она действительно снова в моде, возможно (и более вероятно), что украинские медиа, занявшие откровенно расистскую позицию, просто откопали страшилку 7-8 летней давности, привязав её к нынешним событиям в США. Важнее другое: в самой Украине как минимум с конца зимы процветает похожая забава.

Но писать о ней СМИ не спешат. Зато подробности вовсю смакуются в закрытых Telegram-каналах и Viber-группах.

Telegram-насилие

Первые сообщения о Telegram-канале «Опусти вату» датируются началом марта 2020 года. Точнее сложно судить, поскольку для чтения канала необходимо получить приглашение и пройти что-то вроде собеседования с его админами и модераторами (дежурный анализ профиля в соцсетях, ответы на вопросы вроде «Чей Крым ?» и тому подобное).

Первичную раскрутку каналу обеспечило видео «наезда» патриотов на депутата партии «Слуга народа» Максима Бужанского , известного антинационалистической риторикой и уважительным отношением к советскому периоду украинской истории.

Разговора не получилось, зато получилось забросать машину депутата яйцами — привычным оружием украинского люмпен-националиста. Ну и, конечно, получилось дать каналу громкий старт. По словам организаторов, на него подписалось тогда 5 тыс. человек за сутки.

О том, чем занялись создатели канала далее, приходится судить с оговорками: информация в зеркала проекта в соцсетях выкладывается дозировано, чтобы не нарваться на бан. Но судя по фейсбук-аккаунту проекта, весной его организаторы пробовали работать таким себе мини-«Миротворцем»: выкладывали контактные данные «ватников», провоцируя подписчиков: «…напишите хотя бы пару ласковых в WhatsApp», «…Кто рядом — проведите беседу».

Впрочем даже в фейсбук-аккаунте проекта весной начинают появляться куда более агрессивные публикации. На одном авторы видео подходят на улице к парню и угрозами заставляют его снять футболку и спортивную кофту с советской символикой. На другом девочку-подростка из Запорожья заставляют становиться на колени и обливать лицо зелёнкой (компания запорожских подростков в начале мая сорвала украинский флаг). Кроме того один из организаторов «Опусти вату» (Александр «Волков» Демидов) засветился в инциденте с нападением на экс-советника Секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо

Уже в июне стало ясно, что всё это было лишь разминкой.

Хороший тамада и конкурсы интересные

25 октября на Украине состоятся выборы в местные советы. Из-за того, что по срокам они не совпадают с парламентскими, сложилась любопытная политическая конфигурация: президентская партия держит большинство в Верховной Раде . Тогда как в областных и районных советах всё так, словно президентом Украины до сих пор является Пётр Порошенко . Учитывая же, что за первый год полномочий и сам Зеленский, и его партия растеряли примерно половину поддержки избирателей, очевидно: осень будет жаркой.

В противостояние Зеленского и Порошенко решил вмешаться политический журналист и видеоблогер Анатолий Шарий. Его партия принимала участие ещё в парламентских выборах, но барьер тогда не преодолела.

И вот 17 июня в Киеве состоялась масштабная акция сторонников партии. Официально — против бездействия власти в отношении правого радикализма. Однако скорее это было своего рода началом предвыборной кампании с мощным посылом избирателю Юго-Востока Украины: Зеленский не оправдал ваших надежд, он не противник радикализма, каким вы бы хотели его видеть.

Уже во время и после акции радикалы «Нацкорпуса» и «Азова» пытались атаковать её участников. Спустя же несколько дней организаторы «Опусти вату» фактически объявили охоту на всех сторонников партии Шария. «Сафари», как они это назвали.

— Объявляем конкурс для всех правильных ребят, — говорит человек в балаклаве на видео — сними на видео как ты п***шь [избиваешь] титухана, шариёвца, либо другую ватную мразь. Пришли это видео нам. За лучшее видео недели — 1000 грн, за лучшее видео месяца — 5000 грн. Каждому участнику — именную футболку.

Кстати, это не перевод, всё это говорилось на русском языке. Но, наверное, за избиения «ватной мрази» выдают не только футболки, но и языковые индульгенции.

Видео опубликовано 22 июня. А уже вскоре появились претенденты на лучшее видео месяца.

В тот же день ветеран полка «Азов» напал на ячейку партии Шария в Житомире. Видео с избиениями появилось в уже известном нам telegram-канале. В ночь на 25 июня был жестоко избит Никита Роженко — координатор партии в Харькове. Неделей позже похожее нападение зафиксировано уже в Виннице. Участники везде одни и те же: «Азов», «Нацкорпус». В Виннице это установлено наверняка, в Харькове они — первые подозреваемые (хотя официально партия «Нацкорпус» опровергла свою причастность к наиболее резонансному избиению).

Всё это даёт основания допустить, что и «Опусти вату» — тоже затея ветеранов этого добробата.

Удивить политически мотивированным насилием в исполнении украинских националистов после 6 лет войны на Донбассе трудно. Хотя этим всё же удалось. Насилие выходит на системный уровень, а лучших исполнителей ещё и премируют. Проломил кому-то череп с ватагой побратимов — 1000 грн, считай, в кармане.

Зеленский дал добро?

Впрочем объявленное «сафари» — далеко не вишенка на торте. В youtube-канале Шария появилось видео, на котором представитель партии берёт комментарий относительно этого «сафари» и террора против своей политсилы у депутата фракции «Слуга народа» Никиты Потураева . А тот говорит примерно следующее «Ну ребята, во-первых, вы — прокремлёвское движение (мол, чего ж вы хотели?). Во-вторых, вы сами позиционировали себя как солдат. А с солдатами на войне случается всякое».

Потураев — не просто депутат пропрезидентской партии. Как политтехнолог он занимался организацией выборов партии в 2019 году, ведёт нынешние выборы. И если внутри фракции можно наблюдать плюрализм даже по острым вопросам, то мнение Потураева всегда совпадает с точкой зрения Офиса президента. Т.е. он своего рода флюгер, представитель Зеленского, хотя и не официальный.

Фрайкоры и санкция на насилие

История уже знает похожие примеры. Украина напоминает Германию 1920-х годов. Правительству, пришедшему тогда к власти после поражения Германии в I мировой войне, не нравилась растущая популярность рабочего движения, а тем более попытки наиболее радикальных социалистов взять власть силой. На помощь пришли фрайкоры — организации ветеранов. В сегодняшней Германии есть улицы, названные в честь немецких коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В зимой 1919 года их убили ветераны из фрайкора. Фрайкор в переводе — добровольческий корпус (почти полк).

Либкнехт и Люксембург, пожалуй, самые известные жертвы, но не единственные. По другому и быть не могло: ветеранское насилие было негласно санкционировано властями. «Пожалуй, кто-то же должен быть кровавой собакой», — говорил о них и заодно о себе министр обороны Германии Густав Носке.

На Украине до такого рода убийств дело пока не дошло, хотя дурное дело — нехитрое. В остальном же ситуация пугающе похожа. У ветеранов Первой мировой было мало причин любить Веймарскую республику. Как сегодня мало причин любить друг друга у Зеленского и Порошенко. По крайней мере, так ситуацию видит обыватель.

На самом же деле оба политика сегодня идеально друг другу подходят: опросы говорят о том, что партии Зеленского и Порошенко забирают на выборах львиную долю голосов избирателей и делят её на двоих. А тех, кто в этот делёж попробует вмешаться, ждёт «сафари» в исполнении одуревших от вседозволенности ветеранов украинского фрайкора.