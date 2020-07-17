Рада осудила голосование в Крыму за поправки к Конституции РФ

Верховная рада обратилась к парламентам иностранных государств с призывом осудить организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ Крыму . Соответствующее постановление было поддержано в пятницу 306 голосами депутатов при 226 необходимых.

В своем заявлении Рада "выразила решительный протест" в связи с организацией голосования по поправкам в Крыму и поручила спикеру Рады "безотлагательно направить текст заявления в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций", чтобы они "дали правовую оценку действиям РФ".

Общероссийское голосование

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Центризбирком России на заседании 3 июля принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования, согласно которому, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%.

Итоговая явка на голосовании составила 67,97%. Почти 91% проголосовавших в Крыму поддержали поправки к Конституции РФ, 9,08% — высказались против. Всего на полуострове приняли участие в голосовании 1 227 150 человек (явка составила 81,75%).