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Рада приняла постановление с осуждением голосования в Крыму за поправки к Конституции РФ 

ТАСС и ещё 3 47 минут назад
Рада осудила голосование в Крыму за поправки к Конституции РФ
Фото: ТАСС
Верховная рада обратилась к парламентам иностранных государств с призывом осудить организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму. Соответствующее постановление было поддержано в пятницу 306 голосами депутатов при 226 необходимых.
В своем заявлении Рада "выразила решительный протест" в связи с организацией голосования по поправкам в Крыму и поручила спикеру Рады "безотлагательно направить текст заявления в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций", чтобы они "дали правовую оценку действиям РФ".

Общероссийское голосование

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Центризбирком России на заседании 3 июля принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования, согласно которому, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%.
Итоговая явка на голосовании составила 67,97%. Почти 91% проголосовавших в Крыму поддержали поправки к Конституции РФ, 9,08% — высказались против. Всего на полуострове приняли участие в голосовании 1 227 150 человек (явка составила 81,75%).
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Законопроекты , Крым наш , Центризбирком России , Верховная Рада , Республика Крым
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