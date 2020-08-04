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В Италии COVID переболели в шесть раз больше человек, чем считалось 

News.ru и ещё 2 38 минут назад
Число перенёсших COVID в Италии оказалось в 6 раз больше
Фото: Reuters
С февраля по июнь в Италии около 1,5 млн итальянцев переболели коронавирусом. Это в шесть раз больше, чем считалось ранее.
Об этом сообщает Corriere della Sera, со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения. Ранее учитывались только данные тестов на коронавирус.
Отмечается, что медики проверили, у скольких итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться против коронавируса. Их наличие является маркером того, что человек переболел вирусом и выработал иммунитет.
После изучения анализов 65 тысяч человек учёные составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с COVID-19 по стране. Полученная информация позволила сделать вывод, что как минимум у 2,5% итальянцев есть антитела к коронавирусу.
Ранее NEWS.ru писал, что палата депутатов парламента Италии 29 июля 2020 года вслед за сенатом одобрила резолюцию в поддержку продления режима ЧС в стране в связи с пандемией COVID-19 до 15 октября 2020-го. Инициатором принятия документа является премьер-министр республики Джузеппе Конте.
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В мире , Италия
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