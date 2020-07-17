Оппоненты Лукашенко сделали ставку на жену блогера

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Белоруссии Председатель Центральной избирательной комиссии ( ЦИК Лидия Ермошина в видеообращении назвала обоснованным отказ в регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение.

По её словам, доводы, что в отношении Бабарико пока ещё действует презумпция невиновности, несостоятельны.

«Ибо принцип презумпции невиновности применяется только в уголовном праве. Что же касается избирательного законодательства, то доводами и основаниями для отказа в регистрации являются сведения, полученные из иных источников, независимо от возбуждения уголовного дела, которое свидетельствует о том, что декларация недостоверна», — отметила Ермошина.

Глава ЦИК подчеркнула, что Бабарико признаётся фигурантом по нескольким уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями.

Ранее Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу штаба Бабарико на отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты страны.

14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов на выборы президента, а некоторым, в частности Бабарико, отказала в регистрации.

В начале июля Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.