Оппоненты Лукашенко сделали ставку на жену блогера

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В ЦИК Белоруссии назвали обоснованным отказ в регистрации Бабарико 

RT на русском и ещё 24 2 часа назад
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Фото: Instagram
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина в видеообращении назвала обоснованным отказ в регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты страны.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение.
По её словам, доводы, что в отношении Бабарико пока ещё действует презумпция невиновности, несостоятельны.
«Ибо принцип презумпции невиновности применяется только в уголовном праве. Что же касается избирательного законодательства, то доводами и основаниями для отказа в регистрации являются сведения, полученные из иных источников, независимо от возбуждения уголовного дела, которое свидетельствует о том, что декларация недостоверна», — отметила Ермошина.
Глава ЦИК подчеркнула, что Бабарико признаётся фигурантом по нескольким уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями.
Ранее Верховный суд Белоруссии не удовлетворил жалобу штаба Бабарико на отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты страны.
14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов на выборы президента, а некоторым, в частности Бабарико, отказала в регистрации.
В начале июля Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
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Комментарии 2
В мире , СНГ , Лидия Ермошина , Центризбирком России
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