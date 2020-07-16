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Оппоненты Лукашенко сделали ставку на жену блогера 

ИА Regnum и ещё 22 1 час назад
Оппоненты Лукашенко сделали ставку на жену блогера
Фото: Instagram
Временно безработная Светлана Тихановская, зарегистрированная кандидатом в президенты Белоруссии, заручилась поддержкой избирательных штабов двух основных конкурентов Александра Лукашенко, не прошедших регистрацию в Центризбиркоме — Валерия Цепкало и Виктора Бабарико.
По итогам встречи штабов Тихановской, Цепкало и Бабарико задекларировано пять основных принципов их совместной предвыборной кампании:
«Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать; Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах; Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года; Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами; Мы будем призывать участвовать в инициативах за честные выборы: «Честные люди», «Право выбора», «Рух Праўда» и др., становиться наблюдателями. Призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки».
Напомним, 14 июля Центризбирком Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты. Среди них — Александр Лукашенко, бессменно правящий постсоветской республикой с 1994 года. Отказ от регистрации его основных конкурентов спровоцировал массовые мирные акции протеста, которые проходят в форме «цепочек солидарности» с политзаключёнными (в т.ч. Бабарико) и репрессированными (в т.ч. популярным блогером Сергеем Тихановским).
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Комментарии
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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