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Трамп отказался советовать американцам носить маски 

Lenta.ru и ещё 2 14 минут назад
Трамп отказался советовать американцам носить маски
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет советовать всем американцам носить медицинские маски. Об этом он заявил в интервью Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.
Американский лидер отметил, что хочет, чтобы у людей была определенная свобода.
«Я не верю в это, нет. Я не согласен с заявлением, что, если все будут носить маски, то все это исчезнет», — сказал он.
По его словам, маски тоже вызывают определенные проблемы.
«Тем не менее я в маски верю. Я думаю, маски — это хорошо», — добавил он.
Трамп лишь единожды побывал на публике в маске — во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона на прошлых выходных. До этого долгое время он не надевал маску, однако утверждал что, надев маску на лицо, он похож на персонажа вестернов. Он признался, что однажды надевал черную защитную маску и ему даже понравилось, как он в ней выглядел.
По данным на 18 июля, в мире насчитывается более 13,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 593 тысяч скончались, еще 7,8 миллиона выздоровели. США занимают первое место среди стран по числу заразившихся с показателем 3,6 миллиона. При этом в стране вылечились 1,1 миллиона пациентов, скончались 139 тысяч.
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Комментарии 1
В мире , США , Медицинские маски , Дональд Трамп , Fox News
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