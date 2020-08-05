В Индии выявили 52 тысячи случаев коронавируса за сутки

Индии число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 52 509 и превысило 1,9 млн Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава

Кроме того, в Индии за сутки было зафиксировано 857 смертей пациентов с COVID-19, в результате чего количество жертв вируса в стране достигло 39 795.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Индии превысило 1,2 млн Ранее стало известно о госпитализации министра внутренних дел Индии Амита Шаха в связи с заболеванием COVID-19.