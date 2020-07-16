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НАТО отрабатывает удары по России

Алиса Селезнёва
45 минут назад
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Укрепление позиций НАТО в Норвегии и военные учения в регионе являются частью доктрины США и отработкой нанесения ударов по России. Об этом «Царьграду» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, НАТО своими учениями не пытается запугать Россию, а ведет отработку быстрых ударов по ее территории.
«Рассматривается возможность нанесения трёх быстрых ударов. Первый - Курилы, второй - Крым и третий - Калининград. Причем, эти удары могут быть нанесены одновременно», - пояснил он.
Эксперт напомнил, что в подобных ситуациях СССР действовал зеркально, и призвал «очень внимательно и очень бдительно относиться к учениям НАТО».
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. Во избежание возникновения открытого конфликта аналитики рекомендовали сторонам сесть за стол переговоров.
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В мире,Видео,Юрий Кнутов,НАТО,Царьград ТВ,Россия,Соединенные Штаты,Норвегия
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