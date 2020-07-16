НАТО отрабатывает удары по России

По его словам, НАТО своими учениями не пытается запугать Россию, а ведет отработку быстрых ударов по ее территории.

«Рассматривается возможность нанесения трёх быстрых ударов. Первый - Курилы, второй - Крым и третий - Калининград. Причем, эти удары могут быть нанесены одновременно», - пояснил он.

Эксперт напомнил, что в подобных ситуациях СССР действовал зеркально, и призвал «очень внимательно и очень бдительно относиться к учениям НАТО».