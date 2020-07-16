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Ответ НАТО: МИД РФ разметит ракеты близ границ Европы 

Артём Кульша 23 минуты назад
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ Европы, если США разместят такие ракеты в Европе. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил «Интерфаксу».
Грушко, как сообщал «Рамблер», курирует в Министерстве иностранных дел (МИД) России вопросы взаимодействия с Советом Европы, Европейским союзом (ЕС), Североатлантическим Альянсом (НАТО) и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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Сегодня он дал интервью «Интерфаксу». В ходе него Грушко заявил, что Россия разместит вблизи границ Европы ракеты средней и меньшей дальности, если США разместят такие ракеты в Европе.
«Если в Европе не будет американских ракет, то и мы не будем ставить», — заверил он.
Также заместитель главы МИД подчеркнул, что Россия примет все необходимые меры предосторожности, если США начнут формировать конкретные планы или станут готовиться к передислоцированию своего ядерного оружия из Германии в Польшу.
В июне польские средства массовой информации сообщили, что 24 июля президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп согласуют перебазирование из Германии в Польшу двух тысяч американских военных и переброску около 30 истребителей F-16.
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В мире , Видео , Анджей Дуда , Александр Грушко , Дональд Трамп , МИД , ЕС , ОБСЕ , Совет Европы , НАТО , Интерфакс , США
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