Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ Европы, если США разместят такие ракеты в Европе. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил «Интерфаксу».

Сегодня он дал интервью «Интерфаксу». В ходе него Грушко заявил, что Россия разместит вблизи границ Европы ракеты средней и меньшей дальности, если США разместят такие ракеты в Европе.

«Если в Европе не будет американских ракет, то и мы не будем ставить», — заверил он.

Также заместитель главы МИД подчеркнул, что Россия примет все необходимые меры предосторожности, если США начнут формировать конкретные планы или станут готовиться к передислоцированию своего ядерного оружия из Германии в Польшу.