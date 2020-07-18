На Украине предложили план спасения страны 

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По его мнению, Украина имеет больше шансов на сохранение, если действующие власти подадут в отставку.

Он отметил, что нынешняя украинская власть не скрывает того, что пришла управлять страной "одноразово".

"И чем быстрее это (отставка власти. — примечание "Газеты.Ru") произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну", — сказал Рабинович.

Депутат предположил, что смена власти пройдет уже в середине осени, чему поспособствуют местные выборы.