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На Украине предложили план спасения страны 

Газета.Ru и ещё 3 13 минут назад
На Украине предложили план спасения страны
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады Украины сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предложил план спасения страны. Его заявление было опубликовано на сайте партии.
По его мнению, Украина имеет больше шансов на сохранение, если действующие власти подадут в отставку.
Он отметил, что нынешняя украинская власть не скрывает того, что пришла управлять страной "одноразово".
"И чем быстрее это (отставка власти. — примечание "Газеты.Ru") произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну", — сказал Рабинович.
Депутат предположил, что смена власти пройдет уже в середине осени, чему поспособствуют местные выборы.
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В мире , Украина , Санкции , Вадим Рабинович , Верховная Рада , Газета.Ru
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