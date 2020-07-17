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Против сестры Ким Чен Ына захотели завести уголовное дело 

Lenta.ru и ещё 2 55 минут назад
Прокуроры Южной Кореи рассматривают возможность начать расследование в отношении сестры лидера КНДР Ким Чен Ына и первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон за подрыв офиса межкорейской связи. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».
По информации официальных лиц, жалобу в прокуратуру Сеульского центрального округа на Ким Ё Чжон и генерала северокорейской армии Пак Чон Чона подал адвокат Ли Кен Чже. В понедельник, 13 июля, она была передана в отдел общественных расследований. В прокуратуре намерены рассмотреть жалобу юриста, прежде чем решить вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения в адрес северокорейских политиков
Однако, как отмечают юристы, чиновники КНДР не смогут понести наказание, поскольку прокурорам не удастся собрать необходимые доказательства. Даже если суд в Сеуле признает их виновными, способа исполнить приговор нет. За умышленное уничтожение чужой собственности в Южной Корее предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
По словам подавшего жалобу адвоката, он хотел привлечь внимание общественности к ухудшившимся отношениям Сеула и Пхеньяна. «Трудно арестовать Ким и Пак и привлечь их к ответственности, но расследование может быть проведено. Мы должны сообщить 25 миллионам северокорейцев о ложном имидже и лицемерии их правящей семьи, а также о правопорядке нашей свободной демократии», — заявил Ли Кен Чже.
О взрыве узла межкорейской связи возле границы стало известно утром 16 июня. Он произошел вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области: власти Северной Кореи вознамерились укрепить границу с южными соседями. Министр объединения Кореи пояснил, что северокорейская сторона планировала взрыв заранее и открыто его анонсировала: за несколько дней до случившегося сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Происшествия , Чен Ким , Генпрокуратура РФ , КНДР , Южная Корея
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