Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню 

Lenta.ru 1 час назад
Беженцев из Африки предложили отправить в Чечню
Фото: Reuters
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню. Об этом сообщает «Грозный-информ».
На территории Израиля незаконно находится около 150 тысяч африканских беженцев, большинство из которых попадают в страну через Египет. В Израиле считают, что их количество слишком велико для страны с населением 7,5 миллионов человек. Кроме того, африканцы таким образом оказывают влияние на демографическую обстановку, создавая угрозу еврейскому государству.
Представитель организации Шах-Даг Барух Ливиев предложил решить проблему созданием центров временного содержания беженцев в республиках Северного Кавказа до их отправки на родину. Израильская сторона обратилась к лидерам пяти субъектов с таким предложением, указав, что берет на себя все затраты.
В прошлом году израильтянам советовали не планировать поездки в Чечню из-за деятельности террористических организаций. Гражданам Израиля, которые уже находились в республике, предложили немедленно покинуть ее территорию.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Последние новости
В России за сутки выявили 6428 случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 6428 случаев заражения коронавирусом Собянин рассказал о шансах «жесткой вспышки» коронавируса в Москве Собянин рассказал о шансах «жесткой вспышки» коронавируса в Москве Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 750 тысяч Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 750 тысяч
Комментарии 3
В мире , Египет , Израиль , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Видео
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение