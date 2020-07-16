Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Баку заявили, что снаряды ВС Армении попали в жилые дома 

News.ru 1 час назад
В Баку заявили о попадании снарядов ВС Армении в жилые дома
Фото: РИА Новости
Минобороны Азербайджана заявило, что во время обстрела вооружёнными силами Армении приграничных сёл снаряды попали в жилые дома и на приусадебные участки.
Как сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, снаряды упали на село Дондар Гушчу Товузского района. Домам и личным хозяйствам был нанесён серьезный ущерб. Среди местных жителей никто не пострадал.
Активная фаза боестолкновений началась 12 июля 2020 года на границе Азербайджана и Армении — в Товузском районе, граничащем с Грузией, и Тавушской области соответственно. В Баку заявили, что огонь был открыт военнослужащими Армении. В Ереване, в свою очередь, обвинили в нарушении режима прекращения огня Азербайджан.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
По данным Минобороны Азербайджана за время обострения на границе с Арменией погибли одиннадцать азербайджанских военных.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обращение Армении за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показывает трусость армянских властей. При этом он отметил, что не хочет говорить о причинах, «которые повлекли провокацию Армении», но пообещал, что скоро эти причины станут известны, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
Лукашенко наигрался в свободные выборы Лукашенко наигрался в свободные выборы Глава Минобороны Эстонии объявил Россию врагом своей страны Глава Минобороны Эстонии объявил Россию врагом своей страны Украинец назвал русскоязычных людей убийцами и животными Украинец назвал русскоязычных людей убийцами и животными
Комментарии 1
В мире , Ильхам Алиев , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Баку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Внук Молотова призвал Россию выйти из Совета Европы
Внук Молотова призвал Россию выйти из Совета Европы
«Русский — язык животных»
«Русский — язык животных»
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Видео
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение