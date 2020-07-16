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Вашингтон приравнял паспорта Гонконга к китайским 

Газета.Ru 39 минут назад
США приравняли паспорта Гонконга к китайским
Фото: Reuters
После отмены торговых привилегий для Гонконга в США решили рассматривать обладателей паспорта этого специального административного района КНР наравне с гражданами Китая. Соответствующий документ подписал президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на распространенный Белым домом документ. В постановлении сказано, что действия Китая в отношении фундаментального подрыва экономики Гонконга являются исключительной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и экономики США.
"Настоящим я объявляю чрезвычайную ситуацию в отношении этой угрозы", — говорится в документе.
Ранее Трамп объявил о приостановке или отмене привилегий в отношении Гонконга. Будут отозваны исключения из лицензий на экспорт в Гонконг некоторых видов продукции. Вашингтон приостановит соглашение о выдаче преступников и переводе приговоренных лиц.
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В мире , Дональд Трамп , Гонконг , Китай , США
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