США приравняли паспорта Гонконга к китайским

После отмены торговых привилегий для Гонконга США решили рассматривать обладателей паспорта этого специального административного района КНР наравне с гражданами Китая. Соответствующий документ подписал президент США Дональд Трамп

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на распространенный Белым домом документ. В постановлении сказано, что действия Китая в отношении фундаментального подрыва экономики Гонконга являются исключительной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и экономики США.

"Настоящим я объявляю чрезвычайную ситуацию в отношении этой угрозы", — говорится в документе.

Ранее Трамп объявил о приостановке или отмене привилегий в отношении Гонконга. Будут отозваны исключения из лицензий на экспорт в Гонконг некоторых видов продукции. Вашингтон приостановит соглашение о выдаче преступников и переводе приговоренных лиц.