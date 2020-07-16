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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США 

ТАСС 1 час назад
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Фото: AP Photo/Michael Wyke
Рэп-исполнитель Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду данные местного избиркома.
15 июля было крайним сроком подачи необходимых документов для регистрации независимым кандидатом в Оклахоме. Уэст успел подать требуемые документы и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тыс. Согласно информации на сайте избиркома, рэпер указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как "Партия дня рождения", и как "Вечеринка по случаю дня рождения").
Таким образом, как минимум в Оклахоме фамилия исполнителя появится в избирательном бюллетене. По данным агентства Associated Press, в этом штате независимыми кандидатами также зарегистрировались пианистка Джейд Симмонс и бизнесмен Брок Пирс.
В то же время до сих пор нет ясности, будет ли Уэст действительно участвовать в президентской гонке. В среду интернет-портал Intelligencer, который является приложением к журналу "Нью-Йорк", утверждал, что рэпер уже отказался от планов баллотироваться на пост главы государства. При этом онлайн-издание TMZ на прошлой неделе сообщило, что заявление рэпера о готовности побороться на выборах было вызвано обострением биполярного расстройства, которым не один год страдает Уэст.
О намерении исполнителя баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля. Уэста сразу же поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Тем не менее многие эксперты сомневаются в политическом успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку: в ряде штатов истек крайний срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев — действующий глава государства Дональд Трамп.
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В мире , Джозеф Байден , Илон Маск , Дональд Трамп , SpaceX , США
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