Министерство обороны Армении утверждает, что в четверг на северо-восточном направлении государственной границы вооруженные силы страны подбили танк азербайджанской армии, а также уничтожили артиллерийские установки, из которых велся огонь по близлежащим населенным пунктам. Соответствующее сообщение разместила в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.

"ВС Армении подбили танк, уничтожены артиллерийские установки, огневые позиции противника, которые обстреливали наши населенные пункты и позиции", — отметила она.

Степанян ранее заявила, что азербайджанская сторона минувшей ночью попыталась совершить диверсию, после чего начала артобстрел приграничных армянских сел.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило 16 июля об обстреле с территории Армении жилых домов и приусадебных участков в селе Дондар Гушчу приграничного Товузского района республики. В министерстве утверждают, что армянская армия за минувшие сутки почти 90 раз нарушила режим прекращения огня на различных направлениях фронта, используя в том числе артиллерию.

"В результате обстрела ВС Армении села Дондар Гушчу Товузского района снаряды упали на жилые дома и приусадебные участки. Домам и личным хозяйствам нанесен серьезный ущерб. Среди гражданских лиц пострадавших нет", — сказал журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, 60-, 82— и 120-миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 89 раз".

В частности, по версии оборонного ведомства, позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу приграничного Товузского района, а также в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны с территории сопредельных Бердского и Чамбаракского районов Армении. Кроме того, сообщается об обстреле позиций ВС Азербайджана с территории населенных пунктов в прилегающих к Нагорному Карабаху районах, которые находятся под контролем армянских ВС. "Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", — отмечается в сообщении.

Ситуация на северном участке армяно-азербайджанской границы обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили об 11 погибших военнослужащих азербайджанской армии за три дня столкновений, в числе которых генерал-майор Полад Гашимов. Ереван заявил о гибели четырех и ранении 10 военнослужащих.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года и был вызван вопросом принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.