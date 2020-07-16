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Армения подбила танк Азербайджана 

Артём Кульша и ещё 8 13 минут назад
Военнослужащие Армении подбили танк армии Азербайджана. Об этом, как сообщает «Sputnik Армения», заявила пресс-секретарь министра обороны Армении Давида Тонояна Шушан Степанян.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах и сообщили об ответных обстрелах.
Армения заявила об обострении ситуации на границе
Сегодня утром Армения обвинила Азербайджан в попытке диверсионного проникновения и обстреле двух сел из гаубицы, а Азербайджан Армению — в обстреле своих позиций и трех сел из минометов и крупнокалиберного оружия.
Некоторое время спустя Степанян сообщила, что в ходе утренних боев военнослужащие Вооруженных сил Армении уничтожили огневые позиции минометных и артиллерийских батарей армии Азербайджана и подбили ее танк. Пресс-секретарь министра обороны Армении распространила видеозапись, на которой тот запечатлен, — на ролике виден густой дым.
Вчера военный эксперт Константин Сивков высказал мнение, что Россия вступит в войну между Арменией и Азербайджаном, если она начнется, на стороне Армении.
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В мире , Армия , Видео , Конфликты , Константин Сивков , ИА Sputnik , Армения
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