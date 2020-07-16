Военнослужащие Армении подбили танк армии Азербайджана . Об этом, как сообщает «Sputnik Армения», заявила пресс-секретарь министра обороны Армении Давида Тонояна Шушан Степанян.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах и сообщили об ответных обстрелах.

Сегодня утром Армения обвинила Азербайджан в попытке диверсионного проникновения и обстреле двух сел из гаубицы, а Азербайджан Армению — в обстреле своих позиций и трех сел из минометов и крупнокалиберного оружия.

Некоторое время спустя Степанян сообщила, что в ходе утренних боев военнослужащие Вооруженных сил Армении уничтожили огневые позиции минометных и артиллерийских батарей армии Азербайджана и подбили ее танк. Пресс-секретарь министра обороны Армении распространила видеозапись, на которой тот запечатлен, — на ролике виден густой дым.