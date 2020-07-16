Ереван сообщил об обострении ситуации с Азербайджаном

Министр обороны Армении Давид Тоноян связался в четверг с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком, рассказав ему об обострении ситуации на границе с Азербайджаном , заявила пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.

"Тоноян сообщил о ситуации, сложившейся на границе с 3.40 (2.40 мск), отметив, что у азербайджанской стороны есть многочисленные раненые и погибшие. Министр обороны проинформировал, что посягательства на границы Армении со стороны Азербайджана пресекаются всеми имеющимися силами и средствами", — написала пресс-секретарь в Facebook.

Ранее Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку диверсионного проникновения ВС Азербайджана. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.