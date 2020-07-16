Армения и Азербайджан возобновили столкновения

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Представители пресс-служб вооруженных сил Армении Азербайджана сообщили о возобновлении столкновений на границе двух стран.

«Ночью, в 03.40 (02.40 мск), находящие на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад», — сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шуша Степанян.

По ее словам, азербайджанские подразделения в 04.20 начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30, передает РИА «Новости».

«Огонь в данный момент продолжается. Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС», — сказала Степанян.

Между тем минобороны Азербайджана также заявило о возобновлении боев в Товузском направлении границы с Арменией.

«С утра 16 июля подразделения армянских ВС предприняли еще одну попытку атаковать наши позиции в Товузском районе азербайджано-армянской границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Никто не пострадал среди гражданского населения. В настоящее время идут бои в этом направлении. Оперативная ситуация находится под контролем наших войск. Дополнительная информация будет предоставлена общественности», — заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.