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Армения и Азербайджан сообщили о возобновлении столкновений 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Армения и Азербайджан возобновили столкновения
Фото: globallookpress.com
Представители пресс-служб вооруженных сил Армении и Азербайджана сообщили о возобновлении столкновений на границе двух стран.
«Ночью, в 03.40 (02.40 мск), находящие на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад», — сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шуша Степанян.
По ее словам, азербайджанские подразделения в 04.20 начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30, передает РИА «Новости».
«Огонь в данный момент продолжается. Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС», — сказала Степанян.
Между тем минобороны Азербайджана также заявило о возобновлении боев в Товузском направлении границы с Арменией.
«С утра 16 июля подразделения армянских ВС предприняли еще одну попытку атаковать наши позиции в Товузском районе азербайджано-армянской границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Никто не пострадал среди гражданского населения. В настоящее время идут бои в этом направлении. Оперативная ситуация находится под контролем наших войск. Дополнительная информация будет предоставлена общественности», — заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.
В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.
В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.
В среду Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.
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В мире , Армия , Конфликты , Вагиф Даргяхлы , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения
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