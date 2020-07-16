Пугающий прирост больных: Токио страдает от COVID-19

Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Токио за минувшие сутки составило более 280, что стало рекордом за все время распространения инфекции на территории японской столицы. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Ожидается, что официальная статистика по новым случаям заражения будет обнародована токийскими властями в ближайшее время.

Токио продолжает оставаться основным очагом распространения вируса в Японии. В среду там было выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом. В связи с этим власти повысили уровень угрозы распространения инфекции до максимального по четырехбалльной шкале. Общее же число заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, приблизилось к 24 тыс. Число летальных исходов составляет 998.