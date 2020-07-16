Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом 

ТАСС 8 минут назад
Пугающий прирост больных: Токио страдает от COVID-19
Фото: ТАСС
Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Токио за минувшие сутки составило более 280, что стало рекордом за все время распространения инфекции на территории японской столицы. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.
Ожидается, что официальная статистика по новым случаям заражения будет обнародована токийскими властями в ближайшее время.
Токио продолжает оставаться основным очагом распространения вируса в Японии. В среду там было выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом. В связи с этим власти повысили уровень угрозы распространения инфекции до максимального по четырехбалльной шкале. Общее же число заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, приблизилось к 24 тыс. Число летальных исходов составляет 998.
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
ТАСС: последние новости
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США СМИ: тест президента Бразилии на коронавирус снова показал положительный результат СМИ: тест президента Бразилии на коронавирус снова показал положительный результат США заявили России, что нуждаются в ее поддержке для нормализации обстановки в Афганистане США заявили России, что нуждаются в ее поддержке для нормализации обстановки в Афганистане
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
«Русский — язык животных»
«Русский — язык животных»
США обратились к России за поддержкой
США обратились к России за поддержкой
Абхазия призвала снести памятник в Сочи
Абхазия призвала снести памятник в Сочи
Видео
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
01:26
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
Происшествия
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
00:58
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение