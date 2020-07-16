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Центральная Америка обсудит поставки российского лекарства от COVID-19 

Вечерняя Москва 11 минут назад
Несколько стран захотели российское лекарство от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков, АГН «Москва»
В рамках совета министров здравоохранения шести стран-участниц Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС) будет обсуждена тема поставок российского препарата от коронавируса «Авифавир». Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в посольстве России в Никарагуа.
— По имеющейся информации, данная тема будет обсуждаться в рамках совета, — рассказали в диппредставительстве.
Участниками ЦАИС являются Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор и Гватемала. Совет министров является постоянно действующим органов, направленным на координацию ведомств в странах системы, передает РИА Новости.
Препарат против коронавируса «Авифавир» получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ 29 мая. Он стал первым в мире препаратов против COVID-19, содержащим активное вещество фавипиравир.
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В мире , Наука и техника , Минздрав РФ , РИА Новости
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