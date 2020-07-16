Несколько стран захотели российское лекарство от COVID-19

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В рамках совета министров здравоохранения шести стран-участниц Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС) будет обсуждена тема поставок российского препарата от коронавируса «Авифавир». Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в посольстве России в Никарагуа.

— По имеющейся информации, данная тема будет обсуждаться в рамках совета, — рассказали в диппредставительстве.

Участниками ЦАИС являются Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор и Гватемала. Совет министров является постоянно действующим органов, направленным на координацию ведомств в странах системы, передает РИА Новости.