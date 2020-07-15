Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку 

РИА Новости 2 часа назад
Президент Болгарии призвал правительство уйти в отставку
Фото: РИА Новости
Президент Болгарии Румен Радев призвал правительство и главного прокурора уйти в отставку для "перезапуска и модернизации" страны.
В Болгарии уже неделю продолжаются протесты, которые начались 9 июля в Софии с многотысячной акции поддержки Радева. Болгарские СМИ называют причиной протестов аресты советников президента по вопросам безопасности по правовым вопросам. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях. В среду, 15 июля Болгарская социалистическая партия (БСП) внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции.
"Существующая сегодня олигархическая модель управления исчерпана и отвергнута народом. Перезапуск политического процесса и модернизация страны должны быть совершены путем отставки правительства, главного прокурора и честных выборов", — приводит слова президента Болгарское национальное радио.
В начале февраля Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности. Это заявление было сделано на фоне обострения отношений президента с прокуратурой страны. Ранее прокуратура обратилась в конституционный суд для интерпретации статьи основного закона, касающейся иммунитета президента. Затем ведомство сообщило, что с высокой степенью вероятности установила данные, свидетельствующие о причастности Радева к преступной деятельности.
Видео дня. За что мать Тимати невзлюбила Анастасию Решетову
Последние новости
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Люди утонули вместе с домами: как погибла Молога и другие города Люди утонули вместе с домами: как погибла Молога и другие города АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Комментарии
В мире , Румен Радев , Генпрокуратура РФ , Болгария , София
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Видео
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
00:25
Опубликовано видео обстрела сел азербайджанской артиллерией
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
01:00
Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
00:16
Громадная акула-людоед атаковала рыбацкую лодку и попала на видео
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
00:59
А потом он спросил: «Мужики, поцелуемся?»
Общество
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
01:53
Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
00:38
Столкнувшиеся поезда в Чехии попали на видео
Происшествия В мире
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
01:26
Охранник магазина отправил покупателя в нокаут
Происшествия
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
00:58
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Политика
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
09:36
Россиянка покурила в самолете и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение