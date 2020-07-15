В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских 

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По меньшей мере трое правоохранителей серьезно пострадали в результате нападения протестующих против жестокости и полицейского насилия в Нью-Йорке , сообщает местная полиция.

"Три офицера подверглись жестокому нападению протестующих, пересекавших Бруклинский мост. Офицеры получили серьезные ранения", — говорится в заявлении городской полиции в Twitter.

Телеканал ABC 7 сообщает, что среди пострадавших — глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.

По данным телеканала, по меньшей мере 15 человек были задержаны после инцидента.