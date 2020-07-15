В Нью-Йорке протестующие напали на полицейских 

По меньшей мере трое правоохранителей серьезно пострадали в результате нападения протестующих против жестокости и полицейского насилия в Нью-Йорке, сообщает местная полиция.
"Три офицера подверглись жестокому нападению протестующих, пересекавших Бруклинский мост. Офицеры получили серьезные ранения", — говорится в заявлении городской полиции в Twitter.
Телеканал ABC 7 сообщает, что среди пострадавших — глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.
По данным телеканала, по меньшей мере 15 человек были задержаны после инцидента.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В числе призывов активистов — реформа полиции, в том числе изменения в практику финансирования правоохранительных органов.