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Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти штата
Фото: Reuters
Семья Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания в Миннеаполисе, подала в суд на власти города.
Как сообщает CNBC, также иск подан против четырёх полицейских, которые причастны к задержанию.
Семья утверждает, что должностные лица и власти города нарушили конституционные права Флойда.
5 июля суд освободил под залог Ту Тао — одного из сотрудников полиции, обвиняемых в гибели Джорджа Флойда.
Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
Полицейскому Дереку Шовину предъявили обвинение второй степени.
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В мире , США , Миннеаполис
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