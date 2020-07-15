Семья Джорджа Флойда подала в суд на власти штата

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Семья Джорджа Флойда, погибшего в результате задержания в Миннеаполисе , подала в суд на власти города.

Как сообщает CNBC, также иск подан против четырёх полицейских, которые причастны к задержанию.

Семья утверждает, что должностные лица и власти города нарушили конституционные права Флойда.

5 июля суд освободил под залог Ту Тао — одного из сотрудников полиции, обвиняемых в гибели Джорджа Флойда.

Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Полицейскому Дереку Шовину предъявили обвинение второй степени.