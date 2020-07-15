Белоруссия изменила правила въезда для россиян

Белоруссия отменила требование об обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывающих из России.
Об этом информирует Министерство здравоохранения республики.
«Российская Федерация исключена из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского Минздрава уточнило, что это означает, что прибывшие из России «не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия» в Белоруссию.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому для лиц, прибывающих в Россию вывозными рейсами, сохраняется 14-дневный режим самоизоляции.