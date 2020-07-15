США обратились к России за поддержкой

Вашингтон нуждается в поддержке Москвы для нормализации обстановки в Афганистане. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, выступая на видеоконференции, организованной газетой The Hill.
"Я ясно дал понять РФ, что нам также нужна их поддержка этих усилий", — сказал Помпео, отвечая на вопрос, касающийся утверждений о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих.
"У России большая история в Афганистане. <…> Мы дали ясно понять нашим российским коллегам, что мы должны работать вместе, чтобы добиться [появления] более суверенного, независимого, мирного Афганистана. Мы думаем, что это в интересах России, мы думаем, что это в интересах Китая, мы знаем, что это в интересах жителей Афганистана", — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.
Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту страны Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".
Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.