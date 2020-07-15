На Украине предложили «новый вариант возвращения Крыма» 

На Украине предложили для "деоккупации Крыма " создать на полуострове "свободную экономическую зону под международным управлением". С таким предложением выступил бывший руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж , передает УНИАН. Он подчеркнул, что по-другому " Путин Крым не отдаст".

"Надо предложить (Владимиру Путину, президенту России — ред.) переходный период, создать в Крыму свободную экономическую зону под международным управлением с привлечением зарубежных инвесторов", — высказал своем мнение Маломуж.

По его словам, Владимир Путин "был в принципе не против такого варианта".

Правда, реализовать такую инициативу, по мнению украинского эксперта, будет возможно только тогда, когда "полуостров для России будет экономически не выгодным и финансово неподъемным".