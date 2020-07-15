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На Украине предложили «новый вариант возвращения Крыма» 

РИА Новости Крым 1 час назад
На Украине предложили «новый вариант возвращения Крыма»
Фото: РИА Новости
На Украине предложили для "деоккупации Крыма" создать на полуострове "свободную экономическую зону под международным управлением". С таким предложением выступил бывший руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает УНИАН. Он подчеркнул, что по-другому "Путин Крым не отдаст".
"Надо предложить (Владимиру Путину, президенту России — ред.) переходный период, создать в Крыму свободную экономическую зону под международным управлением с привлечением зарубежных инвесторов", — высказал своем мнение Маломуж.
По его словам, Владимир Путин "был в принципе не против такого варианта".
Правда, реализовать такую инициативу, по мнению украинского эксперта, будет возможно только тогда, когда "полуостров для России будет экономически не выгодным и финансово неподъемным".
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что планируется создать "площадку по деоккупации Крыма", при этом Россия принимать участия в переговорах не будет.
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Комментарии 4
В мире , Дмитрий Кулеба , Николай Маломуж , Владимир Путин , МИД , УНИАН , Республика Крым
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