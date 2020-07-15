Трамп захотел встречи с Путиным

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Раскрыто желание Трампа встретиться с Путиным до президентских выборов 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Эту информацию раскрыла газета The Times.
Речь идет о переговорах на саммите лидеров так называемой «ядерной пятерки» по инициативе Путине. Отмечается, что советники предупреждают Трампа о бесполезности встречи лидеров для США. В это же время Москва может получить от упомянутого события дополнительные козыри для укрепления своего влияния в мире, говорится в материале.
Ранее бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал в своей книге, что президент США звонил Путину 3 мая 2019 года из-за очень сильного желания поговорить после большого перерыва. Таким образом Трамп «бесцеремонно снял мораторий» на общение с российским лидером, который должен был действовать до освобождения украинских кораблей и экипажей, задержанных в Керченском проливе.
Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, президент России Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».
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Комментарии 1
В мире , Видео , Политика , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совбез ООН , Газета The Times , Москва
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