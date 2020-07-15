Посольство Украины в Армении облили борщом

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В Армении облили борщом посольство Украины 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В Ереване активисты облили борщом посольство Украины из-за заявления Киева о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Об этом в среду, 15 июля, сообщает «Новости-Армения».
Перед диппредставительством прошла акция протеста.
«Мы пришли, чтобы передать вам "сваренный вами борщ", и хотим вам сказать: ешьте его и молчите», — заявил один из участников.
После этого митингующие бросили в здание несколько пластиковых тар с борщом. При этом они скандировали: «Украина, не провоцируй!» и «Украина, не содействуй агрессору!».
12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. На следующий день МИД Украины заявил о «глубокой обеспокоенности» происходящим. Киев подчеркнул, что «выступает за политическое урегулирование ситуации на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики». После этого украинского посла вызвали в МИД Армении.
Между Ереваном и Баку идет многолетний спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Спустя три года стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но периодически военные действия возобновляются.
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В мире , Видео , Конфликты , МИД , Азербайджан , Армения , Ереван , Киев
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