Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, Ливию и Иран. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«В центре внимания разговора находилась реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины», — цитирует ТАСС Зайберта.
Также стороны обсудили ситуацию вокруг военного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
Во время беседы стороны обсудили в том числе ситуацию в Ливии.