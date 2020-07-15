Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине

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«В центре внимания разговора находилась реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины», — цитирует ТАСС Зайберта.

Также стороны обсудили ситуацию вокруг военного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Во время беседы стороны обсудили в том числе ситуацию в Ливии.