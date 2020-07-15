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Меркель обсудила с Путиным ситуацию на Украине 

RT на русском и ещё 3 21 минуту назад
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, Ливию и Иран. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«В центре внимания разговора находилась реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины», — цитирует ТАСС Зайберта.
Также стороны обсудили ситуацию вокруг военного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.
Во время беседы стороны обсудили в том числе ситуацию в Ливии.
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В мире , Политика , Ангела Меркель , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Германия , Иран , Ливия
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