Датская газета призывает остановить исламизацию культурного наследия в Турции . Превращение прекрасного Собора святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть — опасный сигнал, заявляет автор. Осуждающего качания головой в ответ на действия Эрдогана недостаточно. Пора проявить характер и принять меры.

Превращение прекрасного Собора святой Софии в Стамбуле из нейтрального музея в мечеть — опасный сигнал в самый неподходящий момент.

Он возвышался над Стамбулом полторы тысячи лет. Он был самим символом культурного наследия три четверти века.

Собор святой Софии — это одно из важнейших строений в мире с точки зрения как архитектуры, так и истории.

Поэтому принятое в пятницу драматическое решение по поводу его будущего вызвало ужас и политическую тревогу по всему миру. Турецкий президент Реджеп Таййип Эрдоган захотел превратить собор в действующую мечеть, где первая молитва пройдет уже 24 июля.

Здание было построено в тогдашнем Константинополе при императоре Юстиниане I в VI веке нашей эры и стало главным собором византийского христианства.

Знаменитый купол собора, дающий неземное освещение благодаря мастерскому, на грани чуда, применению законов физики, целую тысячу лет оставался крупнейшим в мире — вплоть до возведения Собора святого Петра.

Османские войска в 1453 году осадили Константинополь и одержали победу, что привело к падению Византийской империи. Собор святой Софии использовался как мечеть, пока в дело не вмешался Кемаль Ататюрк.

Этот отец нации, стремящийся секуляризовать Турцию, запретил азаны (призывы на молитву) на арабском и в 1935 году превратил мечеть в музей. Таким образом он элегантно решил неразрешимую проблему: здание больше не принадлежало ни исламу, ни христианству, а стало нейтральным, и в 1985 году его включили в список мирового наследия ЮНЕСКО

Так все и оставалось до пятницы, 10 июля. Перемены, вероятно, имеют политический характер. Пандемия сильно ударила по турецкой экономике, пошатнув позиции президента Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития . Поэтому решение о Соборе святой Софии вполне может оказаться гениальным тактическим шагом Эрдогана. Так он получит поддержку турецких мусульман, а Турция снова попадет на первые полосы изданий всего мира.

Но при этом его решение выглядит политическим свинством. Турция входит в НАТО и является географическим мостом между Западом и Ближним Востоком с его многочисленными конфликтами.

Использование принадлежащего всему миру Собора святой Софии как инструмента внутренней борьбы за власть — наихудший сигнал в наихудший момент времени.

ЮНЕСКО в официальном высказывании по этому поводу называет решение «прискорбным». Но таких протестов и осуждающего качания головой со стороны мирового сообщества самих по себе уже недостаточно. Страны, занимающиеся сохранением мирового культурного наследия, должны бить тревогу громче, чем вся турецкая музыка вместе взятая.

Благодаря множеству турецких гастарбайтеров Запад в пересчете на кроны ежегодно инвестирует в Турцию несколько сотен миллиардов. Если кому-то и выгодны нормальные отношения с самыми сильными экономиками мира, так это туркам и самому президенту Эрдогану.

Это здание со своим гигантским куполом и существует-то до сих пор только благодаря усилиям мирового сообщества во главе с ЮНЕСКО: собор находится в сейсмоопасном районе и легко может разрушиться, а это будет невообразимый ущерб. Турецкие инженеры в сотрудничестве с ЮНЕСКО уже давно работают над решением этой проблемы.