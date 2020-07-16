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Армения обнародовала видеокадры удара Азербайджана по армянскому селу 

РИА Новости и ещё 10 25 минут назад
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян обнародовала в Facebook фото— и видеокадры удара по армянскому селу Айгепар, находящемуся на границе с Азербайджаном.
На видеокадрах видны клубы дыма, поднимающиеся в населенном пункте, предположительно, в результате артобстрела.
"Сегодняшний удар азербайджанской стороны в направлении села Айгепар", — написала Степанян в аннотации к фото— и в идеокадрам.
Ранее Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку диверсионного проникновения ВС Азербайджана. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.
Минобороны Азербайджана в свою очередь ранее заявило о возобновлении боев в Товузском направлении границы с Арменией, по данным военного ведомства, ведётся обстрел населённых пунктов со стороны ВС Армении.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , Конфликты , Министерство обороны , МИД , Азербайджан , Армения
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