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Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в социологическом опросе. Им был задан вопрос: «Как вы думаете, когда все страны признают, что Крым принадлежит России ?».

Мнение разделилось. 40% опрошенных настроены пессимистично.

«Боюсь, никогда. Стран слишком много», — прокомментировали участники.

30% респондентов уверены в том, это произойдёт в ближайшие годы.

30% россиян прогнозируют, что Крым признают российским примерно лет через 10.

В опросе приняли участие 5594 человека.

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани на своем канале в YouTube продемонстрировал карту Украины, на которой не изображен крымский полуостров. Примечательно, что официально власти США придерживаются позиции, согласно которой Россия незаконно захватила Крым.