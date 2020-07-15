Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в социологическом опросе. Им был задан вопрос: «Как вы думаете, когда все страны признают, что Крым принадлежит России?».
Мнение разделилось. 40% опрошенных настроены пессимистично.
«Боюсь, никогда. Стран слишком много», — прокомментировали участники.
30% респондентов уверены в том, это произойдёт в ближайшие годы.
30% россиян прогнозируют, что Крым признают российским примерно лет через 10.
В опросе приняли участие 5594 человека.
Адвокат американского президента Рудольф Джулиани на своем канале в YouTube продемонстрировал карту Украины, на которой не изображен крымский полуостров. Примечательно, что официально власти США придерживаются позиции, согласно которой Россия незаконно захватила Крым.
Вышеупомянутая карта, «лишившая» Украину полуострова, изображена на обложке к видео, в котором Джулиани рассказывает зрителям о судьбе денег, выделенных из казны США для украинского правительства. По его словам, бывший президент страны Барак Обама и экс-вице-президент Джо Байден похитили около 5,3 миллиарда долларов, которые предназначались для перевода на Украину в качестве финансовой помощи.