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Россия и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
РФ и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии
Фото: РИА Новости
Военные и политические аспекты региональных и международных кризисов, в том числе ситуацию в Иране, Ливии, Сирии и последствия пандемии коронавируса обсудили представители Франции и РФ в рамках консультаций по стратегической стабильности, прошедших в Париже в четверг, сообщает МИД Франции.
"Политические директора министерства иностранных дел и министерства вооруженных сил приняли своих российских коллег в Париже в четверг для консультаций по вопросам стратегической стабильности и региональных кризисов в рамках подготовки к следующему заседанию Совета сотрудничества по вопросам безопасности, объединяющего министров иностранных дел и обороны Франции и России", — говорится в коммюнике французского МИД.
Последнее заседание этого совета состоялось в сентябре прошлого года в Москве.
Как отметили во французском МИД, состоявшиеся консультации по стратегической стабильности дали "возможность подвести итоги реализации повестки доверия и безопасности, запущенной по инициатива президента республики (Эманнуэля Макрона) и его российского коллеги (Владимира Путина) прошлым летом".
"Эти консультации также позволили обсудить политические и военные аспекты различных региональных и международных кризисов, таких как ситуация в Иране, Ливии, Сирии, на африканском континенте, а также геополитические последствия пандемии Covid-19", — говорится в коммюнике МИД.
Ранее сообщалось, российскую сторону на консультациях в Париже представляют заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Европа , Политика , Сергей Рябков , Александр Грушко , Александр Фомин , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , Иран , Ливия , Сирия , Франция
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