РФ и Франция провели консультации по Ирану, Ливии и Сирии

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Ливии, Военные и политические аспекты региональных и международных кризисов, в том числе ситуацию в Иране Сирии и последствия пандемии коронавируса обсудили представители Франции РФ в рамках консультаций по стратегической стабильности, прошедших в Париже в четверг, сообщает МИД Франции.

"Политические директора министерства иностранных дел и министерства вооруженных сил приняли своих российских коллег в Париже в четверг для консультаций по вопросам стратегической стабильности и региональных кризисов в рамках подготовки к следующему заседанию Совета сотрудничества по вопросам безопасности, объединяющего министров иностранных дел и обороны Франции и России", — говорится в коммюнике французского МИД.

Последнее заседание этого совета состоялось в сентябре прошлого года в Москве.

Как отметили во французском МИД, состоявшиеся консультации по стратегической стабильности дали "возможность подвести итоги реализации повестки доверия и безопасности, запущенной по инициатива президента республики (Эманнуэля Макрона) и его российского коллеги ( Владимира Путина ) прошлым летом".